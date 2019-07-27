В Москве проходят митинги: более 40 задержанных

Митингуют за право независимым кандидатам баллотироваться в мэры. Фото: "Коммерсантъ"

В Москве проходят акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в гордуму.

Задержали двух кандидатов - Юлию Галямин и Дмитрия Гудкова и не менее 40 участников мероприятия, проходит возле мэрии Москвы, сообщает "МБХ Медиа".

"Следили пожалуй всю ночь. Везут в ОВД Хорошево-Мневники. Сказали, что возбуждено административное дело в отношении меня по статье 20.2", - сообщила Галямин.

Дмитрия Гудкова задержали, когда он вместе с женой ехал с дачи в Москву, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

"Гудков задержан на въезде в Москву, его везут в ОВД Коптево", - сообщил Обухов.

О своем задержании сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Не менее 40 человек задержали возле мэрии. Задержали корреспондента "Эха Москвы".

Полиция у мэрии, предупреждает участников акции "не мешать проходу других граждан", поскольку "за нарушение порядка они могут быть привлечены к ответственности". Выборочно переписывает паспортные данные у людей, которые идут на акцию и заставляет подписать предупреждение об ответственности за участие в несанкционированном митинге.

Подземные переходы возле мэрии перекрыли. Подвезли автобусы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве прошла акция протеста: более 400 митингующих задержаны

Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил о "провокации и угрозы безопасности" на митинге возле здания мэрии.

"По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, которые представляют угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут", - заявил он.

Задержали плачущих пенсионерок. 65 человек как минимум задержаны. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/2s1LWWrXAK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 липня 2019 р.

В Москве отпустили всех 50 крымских татар, ранее задержанных во время акции протеста под Верховным судом Российской Федерации.