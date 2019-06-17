В море выловили 30 пассажиров затонувшей лодки

У Турции затонула лодка с нелегеламы Фото: sg.gov.tr

У города Бодрум на юго-западе Турции затонула лодка с мигрантами. 31 человека вытащили из воды. Еще 9 - ищут.

17 июня в 07.20 очередной корабль обнаружил затоплен лодка, перевозивший незаконных мигрантов. Для поиска пострадавших отправили 2 дополнительные корабли команду водолазов и вертолет, - говорится в сообщении береговой охраны.

Лодка с нелегалами затонул в районе, где глубина достигает 35 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция увеличит поставки оружия сирийским повстанцам

31 мая утонула лодка в районе французского города Герстхайм. Всего погибли 3 человека: 6-летняя девочка и 2 взрослых мужчины. Еще один 4-летний ребенок пропал без вести. Известно, что туристы не имели на себе спасательных жилетов.