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пятница, 31 мая 2019 15:57

На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие

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Лодка утонул в районе французского города Герстхайм. Всего погибли 3 человека: 6-летняя девочка и 2 взрослых мужчины. Еще одна 4-летний ребенок пропал без вести. Известно, что туристы не имели на себе спасательных жилетов.

Небольшая группа туристов отправилась от немецкого берега Рейна, чтобы порыбачить и устроить пикник на территории Франции, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Автор: google.com
  Во Франции перевернулась лодка с туристами
Во Франции перевернулась лодка с туристами

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Их лодка внезапно начал тонуть, пока о причинах трагедии ничего неизвестно. Очевидцы происшествия на берегу пытались помочь спасти тонущую группу. Один из таких спасателей погиб.

В результате трагедии 3 человека погибли, среди которых 6-летний ребенок. Одного пассажира госпитализированы, а 4-летнюю девочку ищут уже сутки.

Капитана круизного теплохода, который столкнулся с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, арестовала венгерская полиция. В результате аварии погибли минимум 7 человек.

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