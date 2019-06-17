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понедельник, 17 июня 2019 00:21

В Молдове задержали лидера пророссийской партии

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В Молдове задержали лидера пророссийской партии
Задержанный Ренато Усатый. Фото: Радио Свобода

В Молдове правоохранительные органы задержали лидера пророссийской политической силы "Наша партия" Ренато Усатого.

Задержание произошло после того, как Усатый пересек пункт пропуска на границе Румынии и Молдовы, сообщает молдавская служба Радио Свобода.

Представители "Нашей партии" сообщают, что Усатого доставят в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследования специальных дел.

В прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый "обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления — присвоение чужого имущества и покушение на убийство".

До того Усатый несколько лет проживал в Москве. Он решил вернуться в Молдову, чтобы "разобраться с уголовными делами", которые, по его словам, были нарушены незаконно.

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Вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

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