В мире зафиксировали новый эпицентр пандемии коронавируса

Индонезия стала эпицентром коронавируса. Фото: freepik.com

Новым эпицентром коронавируса в мире стала Индонезия. Ежедневная смертность в стране достигла рекордного уровня - 1400 случаев.

Об этом сообщило издание Reuters.

За последние пять недель количество выявленных случаев заболевания возросло в пять раз.

Во Всемирной организации здравоохранения призвали власти страны усилить коронавирусные мероприятия.

"Индонезия сталкивается с крайне высоким уровнем распространения вируса. Это свидетельствует об исключительной важности принятия строгих мер по всей стране, особенно ограничений на передвижение", - говорится в сообщении ВОЗ.

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Во вторник, 20 июля, президент страны Джоко Видодо объявил ослабление ограничений. Он апеллировал официальными данными, которые свидетельствовали о снижении заболеваемости.

Низкие показатели связали со снижением количества тестов.

Израиль станет первой страной, которая испытает пероральную вакцину против Covid-19. В Европе уже изготовили несколько тысяч капсул пероральной вакцины. Они будут доступны в Израиле. Другие страны также планируют принять участие в испытании.