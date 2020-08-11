В мире стало на одного миллиардера больше: кто счастливчик

Глава компании Apple Тим Кук стал новым миллиардером.

Он присоединился к одному из самых элитных клубов руководителей, которые не основывали компании: его собственный капитал превысил $1 млрд, сообщает Bloomberg.

Автор: Bloomberg Тим Кук стал новым миллиардером

Согласно расчетам индекса Bloomberg Billionaires Index, состояние Кука увеличились на фоне роста стоимости акций компании Apple.

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Мужчина обладает 848 тыс. акций Apple (0,02% от общего количества бумаг) стоимостью примерно $375 млн. Акции Apple с начала года подорожали на 1,4% и стоят по $450,79 (на понедельник, 10 августа).

В то же время эксперты не исключают, что на самом деле капитал может быть ниже, из-за анонимных пожертвований.

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