В мире новый лидер по количеству Сovid-больных

11 июля в мире диагностировали более 390 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в Индонезии, Великобритании и Индии.

Далее по числу заболевших в рейтинге находятся Россия и Иран, свидетельствуют данные Worldometers. Украина - на 84-м месте в мире, между Мальтой и Норвегией. Среди стран Европы по количеству новых больных она на 18-м месте.

В Индонезии зафиксировали более 40 тыс. новых инфицированных за сутки, в Британии – более 34 тыс., а в Индии – почти 31 тыс. случаев. Кроме того, в РФ обнаружили более 25 тыс. больных коронавирусной инфекцией, а в Иране – более 20 тыс.

Автор: Worldometers

Летальных случаев за сутки в мире зафиксировали свыше 6,3 тыс. По этому показателю Украина на 58-м месте в мире и на восьмом в Европе.

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За последние сутки в Украине обнаружили 481 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 28 детей и 11 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 241 698 человек. Умерли 52 640 пациентов, из них 36 – за последние сутки. Выздоровели 2 177 529 человек, за последние сутки – 750.