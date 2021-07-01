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четверг, 01 июля 2021 08:27

В мире новые лидеры Сovid-рейтинга. Где больше всего больных

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29 июня в мире диагностировали более 390 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в Индии, Бразилии и Колумбии.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Великобритания и Аргентина, свидетельствуют данные Worldometers.

В Индии зафиксировали более 48 тыс. новых инфицированных за сутки, в Бразилии – более 45 тыс, а в Колумбии – почти 29 тыс. случаев. Кроме того, в Британии обнаружили более 26 тыс. больных коронавирусной инфекцией, а в Аргентине – более 22 тыс.

Украина с 633 случаями находится на 60-м месте в мире, между Нидерландами и Грецией. Среди стран Европы по количеству новых больных она на 11-м месте.

Автор: Worldometers
 

В целом за время пандемии в мире умерли более 3,9 млн человек, летальных случаев за сутки зафиксировали более 8,5 тыс. По этому показателю Украина на 29-м месте в мире и на 4-м в Европе. Выздоровели от недуга более 167 млн человек, до сих пор болеют около 11 млн.

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На Кипре с 1 июля не будут требовать отрицательный результат Covid-теста от привитых украинских путешественников. Однако признавать будут не все вакцины, которые используют в Украине. В частности, Кипр не признает вакцину СoronaVac, а позиция относительно препарата Covishield требует уточнения.

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Дата
01
июля

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