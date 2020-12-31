В мире начали встречать Новый год - фото и видео

Новый 2021 год встретили жители Кирибати, Самоа и Тонга в Тихом океане в 12:00 по киевскому времени.
В столице Самоа Апиа запустили фейерверки.
Следующими Новый год встретили в Новой Зеландии. В Окленде салют запустили у радиовышки.
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Салютом Новый год поздравили в австралийском Сиднее.
Президент США Дональд Трамп 31 декабря планирует провести масштабное новогоднее празднование. На вечеринку пригласили не менее 500 гостей. Билеты на это событие стоят около тысячи долларов.
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