В мире начали встречать Новый год - фото и видео

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Новый 2021 год встретили жители Кирибати, Самоа и Тонга в Тихом океане в 12:00 по киевскому времени.

В столице Самоа Апиа запустили фейерверки.

Следующими Новый год встретили в Новой Зеландии. В Окленде салют запустили у радиовышки.

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Салютом Новый год поздравили в австралийском Сиднее.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря планирует провести масштабное новогоднее празднование. На вечеринку пригласили не менее 500 гостей. Билеты на это событие стоят около тысячи долларов.