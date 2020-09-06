В Минске задержали спасателей за то, что они вытащили из реки протестующих

Сейчас спасатели находятся в Центральном РОВД Минска. Фото: AP

В Минске задержали спасателей за то, что они вытаскивали из реки протестующих. Люди прыгнули в Свислочь во время погони силовиков.

Шесть сотрудников станции водно-спасательной организации, расположенной на озере Комсомольское сейчас находятся в Центральном РОВД Минска, пишет Euroradio.

В воскресенье вечером, 6 сентября, после того как участники Марша единства практически разошлись, силовики устроили рейд в Парке Победы. Чтобы избежать задержаний, митингующие прыгнули с набережной в Комсомольске озеро.

Там их подобрали спасатели - и перевезли на другой берег озера, где находится их станция.

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Сегодня во время акций протеста задержали по меньшей мере 130 человек в столице Беларуси и в Бресте.