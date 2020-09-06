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воскресенье, 06 сентября 2020 21:55

Протесты в Беларуси: активисты назвали количество задержанных

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Протесты в Беларуси: активисты назвали количество задержанных
Десятки человек задержаны в Минске и в Бресте. Фото с сайта vkurier.by

Сегодня во время акций протеста задержали по меньшей мере 130 человек в столице Беларуси и в Бресте. Об этом сообщили в правозащитном центре "Вясна".

Кроме того, активисты опубликовали фамилии и обстоятельства задержания участников акций протеста, журналистов и просто жителей в Минске и других городах Беларуси, где продолжаются антиправительственные протесты. В частности, в Бресте задержаны по меньшей мере 30 человек.

"В нашем списке более 100 имен задержанных в Минске. В Бресте задержан примерно 30 участников" Марша единения ", - говорится в сообщении в Telegram.

Центр "Вясна" также информацию о задержании в Гродно, Барановичах, Могилеве, Витебске.

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Сейчас в разных частях Минска проходят жесткие задержания протестующих. Часто людей задерживают люди в спортивной форме с дубинками.

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