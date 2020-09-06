В Беларуси проходят жесткие задержания протестующих

Неизвестные в масках и с дубинками в руках бросаются на людей и бьют. Фото: Reuters

В разных частях Минска проходят жесткие задержания протестующих.

Часто людей задерживают люди в спортивной форме с дубинками. Об этом сообщает TUT.BY.

"Во время акции протеста возле Дворца независимости силовики несколько раз распыляли у ограды слезоточивый газ. После того, как акция закончилась и у Дворца независимости осталось около двух десятков людей, силовики выбежали из-за заграждения и задержали нескольких ребят. Люди в форме и неизвестные в черном шли по проспекту за людьми, которые шли к стеле. Часть людей погнали в парк Победы. Туда поехали микроавтобусы и автозаки ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, люди со щитами и в шлемах, которые перекрыли улицу Ленина, резко побежали вперед, на митингующих.

"Это было довольно неожиданно, поскольку протестующие никак не провоцировали людей в шлемах. В парке Победы было задержано не менее 20 человек", - отмечается в сообщении.

В то же время, по данным NEXTA live, силовики попытались догнать, побить и задержать часть демонстрантов. Люди начали прыгать в воду.

Задержания начались по всему центру города, в том числе на площади Свободы.

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"В начале проспекта Победителей неизвестные в масках и с дубинками в руках бросились на людей и начали избивать. В том числе, тех, кто упал на землю. Обозначенные сотрудники внутренних дел ничего не сделали", - информирует виданняя.

"Около 15 неизвестных в кепках, масках и с дубинками в руках ворвались в кафе O'Petit в самом начале проспекта Победителей. Там спрятались демонстранты. Неизвестные разбили дубинками стеклянные двери и ворвались внутрь. Они вытащили наружу несколько человек. Никто из обозначенных сотрудников внутренних дел ничего не сделал ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси на 6 сентября запланирован очередной антиправительственный митинг. Власть стянула в Минск большое количество силовиков и спецтехники. Площади в центре окружили и огородили колючей проволокой.