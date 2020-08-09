В Минске задержали и положили на пол журналистов оппозиционного российского телеканала

В Беларуси задержали российских журналистов. Фото: pixabay

Корреспондентов российского телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского задержали в Минске.

Также задержали оператора Николая Антипова, сообщает "Медуза".

Представитель штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

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Видео задержания опубликовал телеграмм канал Nexta Live.

В столице Беларуси, в гостинице "Минск" задержали штатных журналистов телеканала "Настоящее время" - Ирина Ромалийску, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. По предварительной информации, их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на данный момент неизвестна.