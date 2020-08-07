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пятница, 07 августа 2020 20:41

В Минске задержали украинских журналистов - СМИ

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В Минске задержали украинских журналистов - СМИ
Телеканал уже несколько недель освещает выборы в Беларуси. Фото: Reuters

В столице Беларуси, в гостинице "Минск" задержали штатных журналистов телеканала "Настоящее время" - Ирина Ромалийску, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка.

По предварительной информации, их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на данный момент неизвестна, передает "Настоящее время".

Как отмечается, Ромалийска и Гребенюк являются гражданами Украины. Баранюк - гражданин России.

Сейчас телефоны трех задержанных и собственного корреспондента "Настоящего времени" в Беларуси Романа Васюковича заблокировали.

"Настоящее время уже несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецефир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановськои. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз ", - говорится в сообщении.

Ирина Ромалийска - ведущая программы "Вечер", главной информационной программы Настоящего времени.

Иван Гребенюк - украинский журналист, работающий на "Настоящее время" в Праге.

Юрий Баранюк - собственный корреспондент "Настоящего времени" в Санкт-Петербурге. Официальная информация по поводу задержания пока отсутствует.
Стоит отметить, что "Настоящее время" - это международный русскоязычный телеканал с редакцией в Праге.

В Беларуси арестовали диджеев, в Минске на организованном властями празднике включили песню "Перемен" Виктора Цоя. Так, когда на провластном концерте внезапно зазвучала песня, организаторы сразу вырвали провода из аппаратуры.

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07
августа

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