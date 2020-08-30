В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В воскресенье, 30 августа, в центр Минска минчане и жители других крупных городов собираются на Марш мира и независимости.

В то же время, белорусские власти стянули несколько колонн спецтехники и автозаков, чтобы помешать маршу белорусов. Об этом сообщает TUT.BY.

"Площадь Независимости обнесена металлической оградой. Рядом находится спецтехника, в частности, водометы. Доступ на площадь Независимости, мост для пешеходов в сторону Московской площади перекрыто. Военные устанавливают турникеты по периметру стелы", - говорится в сообщении.

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

Из-за таких действий власти, организаторы марша призвали белорусов в случае полного перекрытия площади Независимости и прилегающих улиц готовиться к мобильности.

"Марш движется по центральным улицам, пытаясь найти путь к Стелле. Не обошлось без столкновений с силовиками. Напротив КГБ остановился микроавтобус. Люди в штатском попытались задержать нескольких ребят - произошла драка. Протестующие пытались отбить ребят, начали раскачивать микроавтобус с криками" выпускает! "И "Провокация" ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники марша заняли проезжую часть в районе "Сладкоежки". Их с двух сторон заблокировали силовики. Впоследствии, другие участники акции зашли со стороны Октябрьской площади, и уже милиционеры оказались в окружении.

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"В районе КГБ приехали водометы и автомобили для разгона людей. Техника поехала на толпу. На какое-то время люди смогли прорвать границу, но силовики вскоре его восстановили. Сейчас, а в районе ГУМа заблокированы несколько тысяч человек", - сообщает корреспондент TUT.BY.

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В Беларуси проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

Сегодня, в воскресенье, 30 августа, у минского Главпочтамта собралась девушки в национальных костюмах и с тыквами в руках. Они хотели пройти в Дом правительства, однако их не пустили через ограждение, установленное на площади Независимости.