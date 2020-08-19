"В Минске не должно быть больше никаких беспорядков" - Лукашенко раздал поручения после заседания Совета безопасности

Лукашенко озвучил итоги заседания и раздал конкретные поручения руководителям регионов. Фото: BBC

В Беларуси после заседания Совета безопасности лицо, исполняющее обязанности президента страны Александр Лукашенко озвучил итоги и поручил руководителям регионов пресекать действия организаторов протестов.

Задача МВД, Госпогранкомитета и Минобороны касалось вопросов стабилизации обстановки в стране - обеспечение безопасности, поддержание правопорядка, устойчивой работы предприятий и организаций, деятельность СМИ, информирование зарубежных лидеров о ситуации в Беларуси, - сообщает БЕЛТА.

Государственного пограничного комитета Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру с целью недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования протестов.

"Платят людям, которые хотят зарабатывать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Конечно, не все такие, но большие деньги все же поступают", - сказал Лукашенко

Министерству обороны Лукашенко приказал уделять особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы.

"Мы должны отслеживать направления их движения и замыслы. На Гродненском направлении заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо принять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы, и технику на направления их передвижения", - заявил исполняющий обязанности президента Беларуси.

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Министерству внутренних дел Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске.

"В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины. И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - подчеркнул Лукашенко. Кроме того, он требовал защищать рабочие коллективы, которые стоят на улицах Беларуси.

Комитета государственной безопасности Лукашенко поручил найти организаторов уличных беспорядков и прекратить их действия.

Министерству иностранных дел Лукашенко поручил организовать работу с предоставлением руководителям западных государств информации о ситуации в Беларуси.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрона, и Дуда, и Науседа, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения", - сказал Лукашенко.

СМИ же должны разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программа этой "черной сотни" - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства информации.

Лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси, Александр Лукашенко, назвал забастовку в стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик. Он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих", передает "БелТА". Лукашенко считает, что трудности в общественно-политической ситуации остаются. И пообещал "разобраться" с митингующими.