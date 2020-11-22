В Минске начинается новая волна протестов: видео

В Минске, где уже несколько месяцев не прекращаются протесты против нынешней власти Беларуси, состоится традиционный марш протеста.

В город стягивают спецтехнику и силовиков. Об этом сообщают в Telegram-канале The Village Беларусь.

Люди в разных уголках города собираются колоннами и идут в направлениях к центру.

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Отмечается, что силовики начали активно разгонять колонны людей, которые идут маршами по улицам в разных районах Минска. Известно о первых задержания.

В районе ТЦ Green City в Каменной горке для разгона учасниив протеста использовали светошумовые гранаты.

Сообщается также, что на проспекте Независимости от Я. Купалы к "Институт Культуры" не будет останавливаться метро и наземный общественный транспорт.

Во время марша смелых в Минске в воскресенье, 15 ноября, силовики применили светошумовые гранаты против мирных демонстрантов. Также опубликовано видео стрельбы по мирным людям на "Площади Перемен", куда минчане пришли почтить память убитого в смерти Романа Бондаренко.