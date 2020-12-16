В Минске мужчина вышел в магазин и сел в тюрьму за то, что "мысленно поддерживал протест"

Мужчину в Минске задержали за то, что он "мысленно поддерживал протест". Фото: tut.by

Минского преподавателя физкультуры Белорусского государственного университета Кирилла Долгорукова задержали и посадили на 13 суток за то, что он "мысленно поддерживал протест".

Арестованный рассказал, что инцидент произошел 30 ноября.

По словам мужчины, он вышел в магазин. В это время в микрорайоне проходили большие колонны митингующих. Потом приехала милиция и начала задерживать людей.

"В какой-то момент силовики подбежали и ко мне. Сказали: "Иди сюда", я подошел, меня посадили в автозак", - пояснил мужчина.

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Правоохранители составили однотипные протоколы на всех задержанных. Долгоруков сообщил, что частично не согласен с написанным в протоколе, потому что он "активно в марше не участвовал, но мысленно поддерживал протест".

На заседание Первомайского районного суда мужчина не признал себя виновным и попытался объяснить события.

"Выслушав меня, судья сказала: "Значит, вы виновны", - и назначила мне 13 суток", - добавил Долгоруков.

Его адвокат подал жалобу на это решение, однако она осталась без внимания.

Житель Минска, который поддерживает политику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, пожаловался на собственных детей милиции. Они вывесили бело-красно-белые шторы в поддержку протестов.