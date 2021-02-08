В МИД России обвинили Борреля в контрасте заявлений

По мнению МИД РФ, заявления Борреля в России и Брюсселе отличаются. Фото: Reuters

Российская сторона уверена, что высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Брюсселе якобы отличаются от тех заявлений, что он говорил в Москве

Об этом заявили МИД РФ, пишет ТАСС.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", - прокомментировали в дипведомстве.

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По словам представителей МИД России, Боррель "имел все возможности сразу дать собственную оценку" визита на итоговой пресс-конференции.

"Никто его не ограничивал ни в времени, ни в формате. Возможно, после прилета в Брюссель евродипломату объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это только подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - заявили в МИД РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что его визит в Москву с 4 по 6 февраля показал отсутствие в России интереса к нормализации отношений с ЕС.