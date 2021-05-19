В МИД Франции объяснили, будут ли пускать в страну вакцинированных российским Sputnik V

Вакцинированных Sputnik V во Францию не будут пускать. Фото: Укринформ

Франция не будет предоставлять преимущества для допуска на территорию страны лицам, вакцинированным против коронавируса российским препаратом Sputnik V.

"На этом этапе все приезды во Францию, а также все выезды с нашей территории в страны вне Евросоюза строго запрещены, кроме весомых причин", - заявили во французском МИД, комментируя позицию Греции, которая разрешила доступ на свою территорию лицам, вакцинированным российским препаратом Sputnik V.

Российская вакцина Sputnik V не получила авторизации у регулятора ЕС - Европейского агентства медицинских препаратов.

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Сейчас на уровне Евросоюза в условиях пандемии действует запрет на въезд приезжающих из третьих стран - за исключением некоторых весомых причин.

Греция ранее решила принимать туристов, вакцинированных против коронавируса, в том числе российским препаратом Sputnik V. По данным Worldometer, в мире зафиксировали 165 093 373 случая заражения коронавирусом, в частности 3 422 417 летальных, выздоровели 144 110 938 человек.