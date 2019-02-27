В Люблине появится памятник украинскому священнику Емельяну Ковчу

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Просмотров: 0
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 171
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 567
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1584
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 684
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 2763
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1476
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 522
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
6
19
11
22
26
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
В Британии прошел ежегодный фестиваль викингов
В Британии прошел ежегодный фестиваль викингов
Красоту гор показали в черно-белых снимках
Красоту гор показали в черно-белых снимках
&quot;Красивые и забавные&quot; - итальянец фотографирует снимки людей из надгробий
"Красивые и забавные" - итальянец фотографирует снимки людей из надгробий
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
Видео
Все видео
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
300 автомобилей сгорели на авиашоу
300 автомобилей сгорели на авиашоу
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 162
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1296
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4257
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2943
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1143
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 19:20

В Люблине появится памятник украинскому священнику Емельяну Ковчу

  Комментировать
В Люблине появится памятник украинскому священнику Емельяну Ковчу
В Польше поставят памятник украинскому священнику Емельяну Ковчу. Фото: Galinfo

В польском Люблине на территории бывшего концлагеря Майданек поставят памятник украинскому греко-католическому священнику Емельяну Ковчу, которого считают символом примирения и согласия между людьми.

Соответствующее решение горсовет утвердил год назад. Памятник будет создан по инициативе Люблинского фонда духовной культуры пограничья. Его изготовлением занимается киевский скульптор Александр Дяченко. Об этом сообщило издание "Наше слово".

На памятнике будет надпись на польском, украинском языках и иврите с фрагментом письма отца к семье, где он просит не пытаться освободить его из концлагеря: "Здесь мы все равны: поляки, евреи, украинцы, русские, латыши и эстонцы. Я единственный священник среди них. Я даже не могу себе представить, как они будут здесь без меня. Здесь я вижу Бога, который одинаков для всех нас, независимо от наших религиозных различий. Возможно, наши церкви разные, но один и тот же Большой и Всемогущий Бог ведет нас. Когда я молюсь, каждый тоже молится ... Они умирают по-разному, и я помогаю им пройти этот маленький мостик к вечности ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед лицом нынешних угроз - историки призывают вспомнить жертв украинского-польской войны

Емельян Ковч родился 20 августа 1884 в селе Космач на Косовщине в семье священника. В 1919-1921 годах он служил капелланом в Украинской Галицкой армии. После начала Второй мировой войны выступал против преследования людей разных национальностей, в том числе крестил и спасал евреев, посещал их в гетто и запретил своим прихожанам участвовать в антиеврейских действиях.

В январе 1943 года отца Емельяна Ковча арестовали и заключили в концлагере Майданек. Отец до последнего дня жизни исповедовал и причащал узников концлагеря. Ковч умер от флегмоны ноги, что привело к сердечной недостаточности.

В 2001 году Папа Римский Иоанна Павла II провозгласил отца Емельяна Ковча блаженным мучеником вместе с другими мучениками греко-католической церкви.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Люблине появится памятник украинскому священнику Емельяну Ковчу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

В конюшне имени Берии сожгли чеченцев

Самое читаемое
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 38973
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 30303
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 18727
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 17271
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 13114
Мир
Очень хороший диалог: Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном
Очень хороший диалог: Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном Просмотров: 18
Американцы показали, чем заменят легендарные Абрамсы
Американцы показали, чем заменят легендарные Абрамсы Просмотров: 801
"Крыму нужно дать автономию" - депутат Европарламента
"Крыму нужно дать автономию" - депутат Европарламента 2 Просмотров: 459
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
6
 Просмотров: 2025
Поймали российского шпиона
Поймали российского шпиона Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
8
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
7
Газ может подешеветь в 2 раза
6
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
Голосов: 75
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua