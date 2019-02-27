В Люблине появится памятник украинскому священнику Емельяну Ковчу

В Польше поставят памятник украинскому священнику Емельяну Ковчу. Фото: Galinfo

В польском Люблине на территории бывшего концлагеря Майданек поставят памятник украинскому греко-католическому священнику Емельяну Ковчу, которого считают символом примирения и согласия между людьми.

Соответствующее решение горсовет утвердил год назад. Памятник будет создан по инициативе Люблинского фонда духовной культуры пограничья. Его изготовлением занимается киевский скульптор Александр Дяченко. Об этом сообщило издание "Наше слово".

На памятнике будет надпись на польском, украинском языках и иврите с фрагментом письма отца к семье, где он просит не пытаться освободить его из концлагеря: "Здесь мы все равны: поляки, евреи, украинцы, русские, латыши и эстонцы. Я единственный священник среди них. Я даже не могу себе представить, как они будут здесь без меня. Здесь я вижу Бога, который одинаков для всех нас, независимо от наших религиозных различий. Возможно, наши церкви разные, но один и тот же Большой и Всемогущий Бог ведет нас. Когда я молюсь, каждый тоже молится ... Они умирают по-разному, и я помогаю им пройти этот маленький мостик к вечности ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед лицом нынешних угроз - историки призывают вспомнить жертв украинского-польской войны

Емельян Ковч родился 20 августа 1884 в селе Космач на Косовщине в семье священника. В 1919-1921 годах он служил капелланом в Украинской Галицкой армии. После начала Второй мировой войны выступал против преследования людей разных национальностей, в том числе крестил и спасал евреев, посещал их в гетто и запретил своим прихожанам участвовать в антиеврейских действиях. В январе 1943 года отца Емельяна Ковча арестовали и заключили в концлагере Майданек. Отец до последнего дня жизни исповедовал и причащал узников концлагеря. Ковч умер от флегмоны ноги, что привело к сердечной недостаточности. В 2001 году Папа Римский Иоанна Павла II провозгласил отца Емельяна Ковча блаженным мучеником вместе с другими мучениками греко-католической церкви.