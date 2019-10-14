В Лондоне задержали принцессу из Бельгии

Принцессу из Бельгии задержали на митинге. Фото: Корреспондент

В столице Великобритании полицейские задержали 61-летнюю бельгийскую принцессу Марию Эсмеральду, которая принимала участие в акции экологических активистов на Трафальгарской площади в центре города.

В ходе акции она выражала свою поддержку движения Extinction Rebellion, которое проводит по всему миру демонстрации из-за бездействия в вопросах климата, сообщила сама Эсмеральда в Twitter.

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"Сегодня вместе с многими другими протестующими я была арестована и содержалась под стражей. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке", – заявила она.

Напомним, 9 октября акции за сохранение окружающей среды прошли в 60 странах мира. В Лондоне активисты, требуя уменьшить выбросы парниковых газов, заблокировали дороги и мосты, а также атаковали полицию. Правоохранители задержали 276 человек. Экоактивисты пообещали продолжать протесты в главных мегаполисах мира еще две недели.