В Лондоне скончался внук бывшего президента Казахстана Назарбаева

В Лондоне умер Айсултан Назарбаев, 29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
"Моя семья глубоко скорбит по поводу смерти нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас время мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в заявлении его мамы Дариги Назарбаевой на странице Фонда Нурсултана Назарбаева.
По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.
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Айсултан Назарбаев был вице-президентом Национальной федерации футбола Казахстана. В последние годы он критиковал власти Казахстана и членов своей семьи.
В 2017 году внук Назарбаева заявил о своей наркозависимости. В октябре 2019 британский суд приговорил его к условному сроку за нападение на полицейского. В феврале он сообщил, что пытается получить убежище в Великобритании.
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