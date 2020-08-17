В Лондоне скончался внук бывшего президента Казахстана Назарбаева

Умер Айсултан Назарбаев. Фото: Медуза

В Лондоне умер Айсултан Назарбаев, 29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу смерти нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас время мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в заявлении его мамы Дариги Назарбаевой на странице Фонда Нурсултана Назарбаева.

По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.

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Айсултан Назарбаев был вице-президентом Национальной федерации футбола Казахстана. В последние годы он критиковал власти Казахстана и членов своей семьи. В 2017 году внук Назарбаева заявил о своей наркозависимости. В октябре 2019 британский суд приговорил его к условному сроку за нападение на полицейского. В феврале он сообщил, что пытается получить убежище в Великобритании.