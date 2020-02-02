В Лондоне открыли посольство ЕС

В Лондоне появилось посольство ЕС. Фото: Туристический Клуб

После выхода Великой Британике из состава ЕС, в Лондоне открыли посольство, где будет работать дипломатическая миссия.

Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель, на ее открытии выступил с речью, пишет RFI.

"Великобритания останется ключевым партнером Евросоюза, а наши отношения основываются на общих ценностях и интересах", - заявил Хосеп Боррель в субботу, 1 февраля, выступая на открытии европейской дипмиссии в здании Europe House в Вестминстере.

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Добавил, что Евросоюз целью выстроить амбициозная сотрудничество в области торгово-экономического сотрудничества, правосудия, внешней политики, безопасности и обороны.

Совет Европейского Союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit). Таким образом, Брюссель окончательно завершил процесс ратификации соглашения со своей стороны.