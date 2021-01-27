В Лапландии наблюдали невероятное зрелище: видео

В Лапландии наблюдали яркое северное сияние.
Яркое природное явление снял местный фотограф, сообщает ТСН.
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Продолжалось северное сияние около 15 минут.
Стоит отметить, что чаще всего северное сияние появляется в Швеции, Норвегии и Финляндии.
Карпатские горы порадовали невероятным рассветом. Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи. Фото пейзажей показал Руслан Трач в Facebook. "Хребет Крынта, виды на село Замагора и Черногорский хребет, есть даже Говерла", - написал пользователь.
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