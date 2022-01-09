В лагере беженцев от авиаудара погибли более 50 человек

Авиаудар правительственные войска нанесли по лагерю беженцев.Фото: Reuters

Эфиопии от авиаудара 56 человек погибли, в том числе дети, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Авиаудар нанесли правительственные войска в регионе Тиграй. Случилось это в лагере для перемещенных лиц.

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"Бомбы упали около полуночи. Было очень темно и никто не мог убежать", – рассказали журналистам сотрудники гуманитарной миссии.

Также сообщается, что представители военных не прокомментировали это событие.

Согласно статистике гуманитарных миссий международных организаций, с 18 октября, когда эфиопская армия нанесла первый авиаудар по повстанцам, погибли по меньшей мере 146 человек и 213 были ранены. МИД Украины рекомендует украинцам удержаться от поездок в эту страну.