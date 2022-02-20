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воскресенье, 20 февраля 2022 18:29

В Кремле заявили, что "Россия никогда ни на кого не нападала"

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В Кремле заявили, что &quot;Россия никогда ни на кого не нападала&quot;
Песков призвал Запад вспомнить историю. Фото: Reuters

Россия никогда ни на кого не нападала и последняя страна в Европе, желающая произносить слово "война".

Но ежедневные заявления Запада о датах вторжения могут иметь плохие последствия, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Напоминаем, что Россия в течение всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн – это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война"",— заявил Песков.

Он также призвал Запад вспомнить историю и "задать себе вопрос, какой смысл России на кого нападать".

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Песков считает, что действия Запада, который ежедневно объявляет дату возможного вторжения России в Украину, имеют провокационный характер и ведут к нагнетанию напряженности.

"Ну, видите ли, президент сам на это не обращает внимания, но в общем-то подобные заявления, конечно, это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности. А когда напряженность нагнетается до максимума, как сейчас, например, на линии столкновения, любая искра, любое незапланированное событие или любая мелкая спланированная провокация может привести к невосполнимым последствиям", – предупредил Песков.

"Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия – вот это ежедневное упражнение по поводу объявления даты вторжения России в Украину", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Украину, в частности, на Киев. Нападение может произойти в ближайшие недели.

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