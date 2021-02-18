В Кремле сделали резонансное заявление об Украине

Песков назвал Революцию достоинства в 2014 году "силовым переворотом". Фото: Reuters

Украина "превращается в проект западных стран" и является недружественным государством для России.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

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"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - прокомментировал он.

По словам Пескова, после того, как в Украине "состоялся силовой переворот", она превратилась в "проект западных стран".

"Мы видим только такие элементы", - сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что ни при каких обстоятельствах не покинет Донбасс.