В Кремле рассказали, что будут обсуждать Путин и Байден при личной встрече

Байден и Путин могут встретиться летом. Фото: ТАСС

Представитель президента России Владимира Путина Андрей Крутских "абсолютно уверенно" предсказал о чем будут говорить глава Кремля с президентом США Джо Байденом во время их встречи, которая запланирована на лето.

Об этом сообщил сам Крутских изданию ТАСС.

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"Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас, так это приоритетное направление в наших взаимоотношениях, что, безусловно, с большой уверенностью можно думать, что она войдет в число тем переговоров между нами и американцами на высшем уровне, когда они состоятся, и тем более на уровне экспертов", - прокомментировал он.

Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил встретиться на нейтральной территории. Поэтому в Кремле ожидают, что президенты проведут встречу в летние месяцы.

Белорусские активисты демонстративно сожгли портреты президента России Владимира Путина.