В Кремле "подгорело" после заявления Зеленского о Крыме

В Кремле отреагировали на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде 1 декабря.
Заявление о необходимости возвращения оккупированного Крыма в России расценивают как прямую угрозу. И воспринимают как готовность использовать все возможности для полуострова, заявил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу в адрес России", - отметил он.
По его словам, Кремль воспринимает эти слова как готовность Украины использовать все возможности, чтобы вернуть оккупированный Крым.
Владимир Зеленский выступил перед Верховной Радой 1 декабря. Среди тезисов ежегодного послания президента: возвращение Крыма, множественное гражданство для украинцев, государство без коррупции и олигархов, прямые переговоры с Россией.
"Слуги народа" реагировали на большинство этих тезисов аплодисментами. В оппозиции Зеленского снова критиковали за популизм.
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