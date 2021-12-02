В Кремле "подгорело" после заявления Зеленского о Крыме

Кремль насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости возвращения оккупированного Крыма. Фото: REUTERS

В Кремле отреагировали на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде 1 декабря.

Заявление о необходимости возвращения оккупированного Крыма в России расценивают как прямую угрозу. И воспринимают как готовность использовать все возможности для полуострова, заявил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу в адрес России", - отметил он.

По его словам, Кремль воспринимает эти слова как готовность Украины использовать все возможности, чтобы вернуть оккупированный Крым.

Владимир Зеленский выступил перед Верховной Радой 1 декабря. Среди тезисов ежегодного послания президента: возвращение Крыма, множественное гражданство для украинцев, государство без коррупции и олигархов, прямые переговоры с Россией. "Слуги народа" реагировали на большинство этих тезисов аплодисментами. В оппозиции Зеленского снова критиковали за популизм.