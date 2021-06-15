В Кремле озвучили темы переговоров Байдена и Путина

Байден и Путин встретятся 16 июня в 13:00 в Женеве. Фото: Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина запланирована на 16 июня на 13:00 в Женеве. Стороны должны обсудить "практически все темы, которые волнуют" обе страны.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, пишет РБК.

По его словам, глава государства приедет в Женеву в среду. На вилле La Grange его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен. Позже туда приедет Байден. После церемонии фотографирования и выступления Пармелена начнется саммит.

"Переговоры запланированы из трех частей. Первая - беседа в узком составе, затем в расширенном. Затем небольшой перерыв на чай и кофе и продолжение переговоров", - прокомментировал Ушаков.

После этого президенты выступят на отдельных пресс-конференциях. После завершения саммита Путин встретится со швейцарскими коллегами.

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В российскую делегацию на переговорах с американской стороной, кроме Ушакова, войдут глава российского МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Валерий Герасимов и заместитель главы МИД Сергей Рябков. Также на пригласили заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака и спецпредставителя с сирийского урегулирования Александра Лаврентьева.

По словам Ушакова, в переговорах в узком составе с российской стороны будет участвовать Лавров, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен.

Ушаков заверил, что президенты обсудят "практически все темы, которые волнуют нас и американскую сторону", в том числе состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества, климат и Арктику.

Затем Путин и Байден обсудят региональные проблемы: Ближний Восток, Сирию, Ливию, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, Афганистан, Корейский полуостров, Нагорный Карабах и Украину. Ушаков не исключил, что лидеры могут коснуться и других вопросов, например Беларуси и Алексея Навального.

Президент США Джо Байден собрал группу экспертов по вопросам России перед саммитом с лидером РФ Владимиром Путиным. Эксперты порекомендовали Байдену отказаться от совместной пресс-конференции с главой Кремля после переговоров.