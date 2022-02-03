В Кремле ответили на рассекреченный разведкой США план вторжения в Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировали на новые обвинения от США. Фото: РИА-Новости

В России отреагировали на новые обвинения от США в подготовке провокации к вторжению в Украину.

Ранее озвучивались похожие идеи, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Это не первое подобное обещание. Раньше тоже похоже озвучивались", - отметил Песков.

Заметил, что предыдущие подобные заявления оказались только словами.

Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать повод для вторжения в Украину. Доказательства этого имеют официальные лица США, сообщает The Washington Post. Отмечается, что Россия может использовать в качестве повода для нового вторжения в Украину сфабрикованное видео с якобы нападением "украинских военных" на российскую территорию или русскоязычных жителей Донбасса. Видео может содержать сцену "взрыва" с телами, уничтоженными сооружениями, "фейковым" украинским вооружением, беспилотниками "Байрактар" и актерами, которые играли бы скорбных "русскоязычных жителей".