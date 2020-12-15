В Кремле отменили брифинг для СМИ на фоне расследования отравления Навального

Дмитрий Песков отменил брифинг для журналистов. Фото: iz.ru

Представитель президента России Дмитрий Песков неожиданно отменил брифинг для СМИ 15 и 16 декабря, который проводил каждый будний день.

Об этом сообщило издание "Медуза".

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Представители СМИ считают, что такое решение было принято из-за расследования Bellingcat об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Считается, что в покушении на убийство причастны работники ФСБ под контролем Владимира Путина.

В Кремле поводом для отмены брифинга назвали подготовку к пресс-конференции Путина 17 декабря.

Bellingcat, Der Spiegel и CNN провели собственное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" и узнали имена 3 сотрудников ФСБ, которые преследовали его в Новосибирске и Томске.