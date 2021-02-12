В Кремле открестились от заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС

Песков обвинил СМИ в подаче слов Лаврова без контекста. Фото: Reuters

В Кремле открещиваются от слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и уверяют, что смысл в другом.

Представитель РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Лаврова "подали без контекста", пишет Интерфакс.

"Средства массовой информации заголовок, который стал сенсационным, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда - да, мы будем готовы", - прокомментировал Песков.

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По его словам, перспектика разрыва отношений с Евросоюзом все же есть.

"Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в чувствительных стратегических областях, и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну, это на случай, если безумие возобладает, и подобные недружественные проявления будут иметь место", - добавил представитель Путина.

Россия готова к разрыву отношений с Европейским Союзом в случае введения новых санкций, которые навредят чувствительным сферам экономики.