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В Кремле объяснили свою позицию относительно транзита газа Украиной

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В Кремле объяснили свою позицию относительно транзита газа Украиной
Песков озвучил позицию Путина по транзиту газа. Фото: Укринформ

Россия не будет отказываться от транзита газа через Украину.

"Сейчас Россия будет обладать возможностями гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1"

"Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави", - заявил Песков.

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Пресс-секретарь Путина при этом подчеркнул, что продолжение транзита газа через территорию Украины необходимо самой Украине.

"Кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в Стокгольмском арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", - добавил Песков.


Ранее в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.
Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.
Во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".
В свою очередь президент РФ Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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