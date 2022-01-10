В Кремле назвали количество войск ОДКБ в Казахстане

Силы ОДКБ составляют 2030 человек и 250 единиц техники. Фото: Reuters

В Казахстане находятся более 2 тыс. военнослужащих стран Организации договора о коллективной безопасности.

Эту информацию озвучили во время видеовстречи лидеров стран ОДКБ, сообщили в Кремле.

"На сегодняшний день – в соответствии с решением Совета коллективной безопасности – в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач Коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов ", – сказал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Генсек ОДКБ Станислав Зась сказал, что развертывание контингента закончилось 9 января.

"В течение четырех суток самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации совершено более 108 рейсов. Контингенты Коллективных миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алматы и городах Алма-Атинской области. Командные пункты развернуты на базе Военного института свободных войск в городе Алматы", - сказал он.

Контингентом командует генерал-полковник РФ Андрей Сердюков. По данным украинской военной разведки, он руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году. Непосредственно руководил формированием и применением группировки российских войск на Донбассе.

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Президент РФ Владимир Путин сказал, что в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск России с боевым опытом.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер страны Казахтелеком отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь. Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране. 5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства. В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности.