В Кремле 2-ю попытку отравления Навального назвали "чушью собачьей"

Песков прокомментировал новость о второ попытке отравления Навального. Фото: Reuters

В Кремле новость о 2-й попытке отравления российского оппозиционера Алексея Навального назвали "чушью собачей".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил "ТАСС".

Он назвал газету The Sunday Times, которая сообщила новость, "воскресным чтивом".

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"Все-таки The Sunday Times - воскресное чтиво, такое в халате. Как бы вам сказать. Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, таким емким английским словом назвать. Есть такое английское слово "bullshit", вот это - bullshit. Большего не буду говорить", - сказал он журналистам.

Российского оппозиционера Алексея Навального 2-й раз пытались отравить. Произошло это перед его отлетом в Германию. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.