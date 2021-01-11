В Конгрессе Трампа назвали "служанкой Путина"

Спикер добавила, что Трамп "тугой на ухо, то ли имеет пятна на глазах". Фото: Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Америки Дональда Трампа "служанкой" президента РФ Владимира Путина.

Пелоси возмутило отсутствие реакции Трампа на хакерские атаки против федеральных ведомств США, к которым может быть причастна Россия. Об этом она заявила во время интервью каналу CBS News.

"У президента какие-то обязательства. Я не знаю, что у русских есть на Трампа. То ли личное, то ли политическое или финансовое – не знаю, что это. Но нет другого объяснения, почему этот президент США – служанка Путина", – сказала она.

Спикер добавила, что Трамп "тугой на ухо, то ли имеет пятна на глазах", поскольку единственные слова американского президента относительно ситуации - предположение о возможной причастности Китая.

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Действующий президент Америки Дональд Трамп планирует выступить перед прессой 11 января. В ведомствах нацбезопасности США предполагают след России в масштабных кибератаках на правительственные учреждения. По мнению специалистов, хакеры "собирали ценные разведданные", это было их целью.