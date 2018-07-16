В конце Кубка мира по футболу российский стадион смыло в реку

Фото: varlamov.ru

Стадион в российском Волгограде постепенно смывает в Волгу. Он так и не дождался окончания Чемпионата мира по футболу.

Предполагается, что стадион строили с нарушением технологий, пишет LiveJournal.

"Сейчас вам начнут рассказывать, что это чрезвычайная ситуация, так бывает. Но в нескольких сотнях метров от стадиона в Волгограде стоит знаменитый мемориальный комплекс Мамаев Курган и его десятки лет не смывает", - рассказал автор фото Илья Варламов.

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Ранее дождем смыло спортивный комплекс в Нижнем Новгороде. Работники строики не продумали водоотвод и не укрепили склоны.

На подготовку к Кубку мира по футболу Россия потратила 683 млрд руб. Или 300 млрд грн. Это на 63 миллиардов больше, чем запланировали. На возведение спортивных объектов из бюджета потратили 265 млрд руб. Обновление транспортной инфраструктуры заняло почти 230 млрд руб. В среднем на строительство одного стадиона из бюджета шло около 20 млрд руб. Россия - единственная страна, со всех хозяев мундиаля, которая свела и обновила все 12 стадионов.