В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина

Колумбийская армия изъяла у повстанцев 10 т кокаина на сумму более $300 млн, что является крупнейшей партией наркотиков в этом году.

Уничтожили также две нарколаборатории, заявил во вторник министр обороны Колумбии Диего Молано, пишет Reuters.

"Конфискованный кокаин и лаборатории принадлежали повстанцам Национальной освободительной армии (ELN). Их нашли на юго-востоке страны в сельской зоне муниципалитета Саманиего, расположенном в колумбийской провинции Нарино неподалеку от границы с Эквадором", - сказал он.

Фото: Reuters

Несмотря на десятилетия борьбы с наркоторговлей, Колумбия остается ведущим мировым производителем кокаина и сталкивается с давлением США относительно уменьшения размера урожая коки - главного ингредиента наркотика, а также производства кокаина.

Торговля наркотиками помогает финансировать незаконные вооруженные группировки в Колумбии на фоне затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта, в результате которого погибли более 260 тыс. человек. Кроме ELN, к наркоторговле и преступным группировкам причастны также бывшие члены демобилизованных партизан FARC, которые отвергают мирное соглашение 2016 года.

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Во время крупнейшего за 15 лет ареста наркотиков в Португалии, власти Лиссабона и Мадрида изъяли с парусной яхты в океане 5,2 т кокаина на $235 млн. Это мировой рекорд изъятых наркотиков с парусной яхты.