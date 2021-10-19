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среда, 20 октября 2021 03:14

Перехватили яхту с крупнейшей в истории партией кокаина

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Перехватили яхту с крупнейшей в истории партией кокаина
Кокаин нашли в 183 тканевых мешках на яхте в Атлантическом океане, в 550 км от побережья Португалии / Getty Images

В ходе крупнейшего за 15 лет ареста наркотиков в Португалии, власти Лиссабона и Мадрида изъяли с парусной яхты в океане 5,2 тонны кокаина на $235 млн.

Это мировой рекорд изъятых наркотиков из парусной яхты. Об этом пишет Daily Mail.

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Полиция перехватила 24-метровую яхту в Атлантическом океане и арестовала трех членов экипажа - двух испанцев и одного перуанца, которые предстанут перед судом.

Облава с наркотиками прошла в рамках португальской операции "Белый прилив" по борьбе с контрабандой в море. Кокаин нашли в 183 тканевых мешках, предназначенных для континентальной Европы, примерно в 550 км от побережья Португалии.

Предполагается, что мужчины – из команды наркобарона, известного тем, что перевозят наркотики из Латинской Америки в Европу. Такой объем изъятого наркотика - огромный удар для преступности.

В операции, кроме португальцев и испанцев, участвовали Управление по борьбе с наркотиками США и Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства.

Большие партии наркотиков обычно находят на грузовых судах и более крупных моторных судах.

По данным Лиссабонского агентства ЕС по наркотикам, изъятие этих наркотиков прошло на фоне того, что новые банды продолжают проникать на рынки в Европе, создавая сети контрабанды кокаина, напрямую связывая производителей в Латинской Америке с европейскими потребителями. В отчете агентства от 2021 года говорится, что кокаин - второй по популярности запрещенный наркотик в Европе.

Правоохранители в конце сентября обнаружили большую наркосеть, которая поставляла в Европу кокаин. Обвинение в причастности к торговле выдвинули 61 человеку. У задержанных изъяли 2,6 тонны кокаина, 324 кг каннабиса, 612 тысяч евро наличными, девять элитных автомобилей и пять мотоциклов. В операции задержания приняли участие силовики Испании, Хорватии, Сербии, Германии, Словении, Боснии и Герцеговины, США и Колумбии

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20
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