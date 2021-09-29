Изъяли 2,6 тонны кокаина. Силовики восьми стран провели масштабную спецоперацию

Разоблачили европейскую наркосеть. Фото: Главком

Правоохранители обнаружили большую наркосеть, которая поставляла в Европу кокаин. Обвинение в причастности к торговле наркотиками выдвинули 61 человеку. У задержанных изъяли 2,6 тонны кокаина, 324 кг каннабиса, 612 тысяч евро наличными, девять элитных автомобилей и пять мотоциклов.

В беспрецедентной операции задержания приняли участие силовики восьми стран: Испании, Хорватиии, Сербиии, Германии, Словении, Боснии и Герцеговины, США и Колумбии, сообщает сайт Европола.

"Речь шла об очень мобильной криминальной организации, она имела ячейки в нескольких европейских странах. Ее членами были преимущественно граждане Сербии, Хорватии, Черногории и Словении", - уточняется в сообщении.

Некоторые аресты в рамках операции провели несколько месяцев назад, но официально об этом сообщили только сейчас.

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В Хмельницкой области обнаружили и ликвидировали одну из крупнейших телеграмм-платформ по продаже наркотиков. "Для реализации" товара "участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере" Телеграмм ". На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис.