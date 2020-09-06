В КНР произошло успешное приземление первого "многоразового" космического корабля

Корабль запустили 4 сентября при помощи ракеты Long March 2F. Фото: Reuters

В КНР сообщили об успешной посадке на землю космического корабля для повторного использования на северо-западе страны.

Приземление корабля произошло в пустыне. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Китай заявляет, что успешно посадил на земную поверхность свой первый космический корабль для повторного использования после двух дней на орбите", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Как отмечается, корабль запустили 4 сентября при помощи ракеты Long March 2F.

Подтвердить приземления или детали относительно космического судна пока невозможно, ведь официальные фото не обнародованы.

Астронавты Роберт Пир и Дуглас Харли, успешно добрались Международной космической станции на борту коммерческого пилотируемого космического аппарата Crew Dragon успешно вернулись на Землю. Посадку транслировало NASA.