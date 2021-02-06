В Китае запустили суборбитальную ракету

Максимальная высота полета ракеты достигла около 300 км. Фото: russian.china.org.cn

Компания OneSpace Technology Group Co успешно запустила новую суборбитальную ракету.

Запуск состоялся со стартовой площадки на северо-западе Китая. Об этом сообщает Синьхуа.

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Этот запуск знаменует собой первый случай, когда частная китайская ракетная компания реализовала управляемый полет на повторный вход в атмосферу.

По данным компании, также завершили тестирование ряда ключевых технологий и получили большое количество данных о реальных условиях полета.

Компания OneSpace была основана в 2015 году со штаб-квартирой в Пекине, является первой в Китае частной компанией, имеющей лицензию на разработку ракет-носителей, а ее производственная база расположена в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая.