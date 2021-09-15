В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов

Стадо диких азиатских слонов во время временной остановки на окраине города Куньмин / Синьхуа

На юго-западе Китая создали специальные пастбища для слонов. Это сделали после того, как стадо из 15 слонов прошло около 500 км по стране этим летом, из-за чего приходилось эвакуировать людей в них на пути. Также животные уничтожали урожай фермеров.

Идея создания продовольственной базы площадью 670 тыс. кв. м возле города Цзиньхуна возникла в конце лета. Об этом пишет The Global Times.

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Этот район изобилует едой, которая обычно нравится слонам. Например, там растет 38 тыс. банановых деревьев и есть пруды с водой, чтобы животные могли получать необходимые им минералы.

"Проект призван улучшить качество среды обитания азиатских слонов, обогатить их источники пищи и дать больше еды. После завершения проекта слоны смогут есть на базе. Это может помешать им собирать пищу в деревнях и наносить вред посевам местных фермеров", - говорит представитель бюро лесного хозяйства и пастбищ провинции Ча Вэй.

База расположена в трех разных местах провинции. Что касается бродячего стада, то 15 слонов пошли в заповедник.

Азиатский слон внесен в Красную книгу. У них есть статус защиты первой степени в Китае. В окрестностях Цзиньхуна живет около 185 слонов.

Власти китайской провинции Юньнань летом эвакуировали более 150 тыс. человек, чтобы они не столкнулись с 15 мигрирующими дикими слонами. Слоны долго шли к традиционному месту жительства в заповеднике.