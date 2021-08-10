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вторник, 10 августа 2021 18:50

150 тыс. человек эвакуировали с пути миграции слонов

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150 тыс. человек эвакуировали с пути миграции слонов
В Китае пытаются вернуть слонов в заповедник. Фото: Reuters

Власти китайской провинции Юньнань эвакуировали более 150 тыс. человек, чтобы они не столкнулись с 14 мигрирующими дикими слонами.

Слоны долго кочевали и теперь возвращаются к своему традиционному месту жительства, сообщает агентство новостей "Синьхуа".

В 19:00 8 августа, стадо слонов пересекло реку Юаньцзян и двинулось на юг.

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Для возврата слонов привлекли более 25 тыс. полицейских и работников, транспорт и дроны. Животным во время миграции дали около 180 т корма. Слоны находятся в хорошем состоянии.

Прошло около 17 месяцев с тех пор, как стадо диких азиатских слонов покинуло заповедник в провинции Юньнань и начало мигрировать страной. В прошлом году стадо сбежало из заповедника недалеко от города Пуэр. Сначала было 16 слонов, но двое вернулись в заповедник. Один слоненок родился в дороге.

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Дата
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