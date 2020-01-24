В Китае люди боятся выходить на улицу из-за страха заразиться коронавирусом

Британец Харн Ламберт, который работает учителем физкультуры в китайском городе Ухань, боится выйти из собственного дома из-за страха заразиться коронавирусом.

По его словам, Ухань, который закрыли на карантин с 11 млн жителей, сейчас больше похож на город-призрак, сообщает Daily Mail.

Автор: Daily Mail Британец Харн Ламберт, который живет и работает в Китае, говорит, что опустевший после карантина

"Район, где я живу, обычно очень людный. Здесь много ресторанов, которые работают до поздней ночи. Но сейчас улицы опустели, район мертв. Страх заразиться вирусом висит надо мной, как Дамоклов меч", - говорит он.

Вчера вечером Китай закрыл въезд и выезд в 6 городов. Так пытаются остановить распространение смертельного коронавируса, от которого уже погибли 27 человек и более 800 инфицированы, хотя ученые прогнозируют, что количество больных может достигать 10 тыс.

Автор: Daily Mail От коронавируса уже погибли 27 человек, а инфицированными могут быть до 10 тыс.

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Страной распространяется паника, будто бы в медучреждениях не хватает коек на всех пациентов. А медперсонал не успевает всех осмотреть и начать лечение.

Люди делают запасы продуктов, сметая с полок супермаркетов товары. В связи с этим цены на продукты, медикаменты и маски выросли в несколько раз.

Автор: Daily Mail От коронавируса уже погибли 27 человек, а инфицированными могут быть до 10 тыс.

По словам британца, такая тишина необычная еще и тем, что в это время в стране активно готовятся к китайскому Новому году. Его празднуют с салютами, масштабными фестивалями. И празднование продолжается несколько дней.

Главное празднование в столице страны Пекине отменили. Кинопремьеры семи фильмов перенесли из-за распространения болезни.

ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.