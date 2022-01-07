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пятница, 07 января 2022 07:30

В Казахстане убито 26 человек, еще 3 тыс. задержано

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В Казахстане убито 26 человек, еще 3 тыс. задержано
Во время зачисток в Казахстане убили 26 человек. Фото: Reuters.

В Казахстане во время спецопераций задержали более 3 тыс. человек, 26 убиты, еще 18 ранены.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики Казахстан.

"В настоящее время задержаны более 3 тысяч человек, ликвидированы 26, еще 18 ранены", - говорится в сообщении.

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KazTAG сообщает в Telegram, что в Алматы тела убитых лежат прямо на улице. Часть митингующих забаррикадировались в пятиэтажном здании телеканала "МИР".

В страну уже стали прибывать подразделения ОДКБ. Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации преимущественно функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов", – сказал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на заседании контртеррористического штаба в пятницу.

Россия продолжает перекидывать своих военных в Казахстан. Подразделения Воздушно-десантных войск отправляются туда из трех аэропортов.

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