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среда, 05 января 2022 17:28

В Казахстане убили протестующего - СМИ

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В Казахстане убили протестующего - СМИ
Погибший получил выстрел в голову от силовиков. Фото: Reuters

В городе Атырау в Казахстане силовики убили протестующего.

Об этом сообщила репортер "Радио Азаттик" Сания Тойкен, передает The insider.

Полиция открыла стрельбу по митингующим. Минимум два человека получили серьезные травмы. Один из них был ранен в голову и скончался.

В СМИ говорят, что точное количество пострадавших и погибших подсчитать пока невозможно. Официальной информации нет.

В самом крупном городе страны Алматы протестующие захватили аэропорт, передает Orda.kz.

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"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", - сказал блогер Алишер Еликбаев.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.

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Дата
05
января

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