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среда, 05 января 2022 23:41

В Казахстан введут войска из России и других стран ОДКБ

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Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности решили оказать помощь Казахстану.

"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Силы вводятся в связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, сообщил Пашинян.

  Заявление Пашиняна по поводу введения миротворческих войск в Казахстан
Заявление Пашиняна по поводу введения миротворческих войск в Казахстан
Официальное название спецоперации ОДКБ: "Во имя мира" ("Бейбіт өмір үшін") , сообщают российские СМИ.

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Президент Казахстана Токаев назвал ситуацию в стране "внешней агрессией".

"Террористы захватили аэропорт и пять самолетов в Алматы, а на улицах бесчинствуют банды. Террористы прошли серьезную подготовку за границей, их действия следует рассматривать как акт агрессии", - сказал он.

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